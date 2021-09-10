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Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Зеленський відкрив Ялтинську європейську стратегію в форматі мозкового штурму, його слова про ймовірність повномасштабної війни з Росією вже цитують всі міжнародні медіа; у заводу Антонова перше державне замовлення за 30 років незалежності; за фактом масового отруєння школярів хмельницька поліція відкрила кримінальне провадження.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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