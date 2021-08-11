Факты ICTV — Выпуск 18:45 (11.08.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пресс-секретарь Зеленского рассказал, о чем президент будет говорить с Меркель; от обстрела боевиков на Донбассе погиб дедушка; почему так мало украинцев вакцинируются и как власть поощряет прививаться; в Одессе простились с известным украинским художником Александром Ройтбурдом.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-08-11
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