Факти ICTV — Випуск 18:45 (11.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прес-секретар Зеленського розповів, про що президент говоритиме з Меркель; від обстрілу бойовиків на Донбасі загинув дідусь; чому так мало українців вакцинуються та як влада заохочує щеплюватись; в Одесі попрощалися з відомим українським художником Олександром Ройтбурдом.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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