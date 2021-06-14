Факты ICTV — Выпуск 18:45 (14.06.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 1 млрд доз вакцины против коронавируса пообещали за год предоставить странам с низким и средним доходом; украинская сборная по футболу сыграла свой первый матч на Евро-2020 с командой Нидерландов; депутаты могут рассмотреть увеличение до 600 тыс. грн гарантированной суммы от Фонда гарантирования вкладов.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-06-14
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