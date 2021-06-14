Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 1 млрд доз вакцини проти коронавірусу пообіцяли за рік надати країнам з низьким та середнім доходом; українська збірна з футболу зіграла свій перший матч на Євро-2020 з командою Нідерландів; депутати можуть розглянути збільшення до 600 тис. грн гарантованої суми від Фонду гарантування вкладів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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