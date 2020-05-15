Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве крупная вспышка коронавируса, в интернате для девочек обнаружили более 80 больных; первая страна Европы заявила, что преодолела коронавирус; российский Северный поток-2 наткнулся на европейские преграды; в Украине продолжается скандал вокруг существенного сокращения производства атомной энергии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.