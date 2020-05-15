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Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві великий спалах коронавірусу, в інтернаті для дівчаток виявили понад 80 хворих; перша країна Європи заявила, що подолала коронавірус; російський Північний потік-2 наштовхнувся на європейські перепони; в Україні триває скандал навколо суттєвого скорочення виробництва атомної енергії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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