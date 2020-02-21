Факты ICTV – Выпуск 18:45 (21.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Новых Санжарах жители носят эвакуированным вкусные передачи и говорят, что устроили все не местные провокаторы; в санатории эвакуированных навестила министр МОЗ – Скалецкая; украинцы массово берут кредиты в киосках на улицах, а потом не знают, что делать с процентами; министр МИД объявил об очередном обмене пленными, 13 украинцев на карантине в российском Брянске.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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