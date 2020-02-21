Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Нових Санжарах жителі носять евакуйованим смачні передачі та кажуть, що влаштували все не місцеві провокатори; у санаторії евакуйованих провідала міністр МОЗ – Скалецька; українці масово беруть кредити в кіосках на вулицях, а потім не знають, що робити з відсотками; міністр МЗС оголосив про черговий обмін полоненими, 13 українців на карантині в російському Брянську.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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