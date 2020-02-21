Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.02.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Нових Санжарах жителі носять евакуйованим смачні передачі та кажуть, що влаштували все не місцеві провокатори; у санаторії евакуйованих провідала міністр МОЗ – Скалецька; українці масово беруть кредити в кіосках на вулицях, а потім не знають, що робити з відсотками; міністр МЗС оголосив про черговий обмін полоненими, 13 українців на карантині в російському Брянську.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2020-02-21
Теги: Факти 18.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.