Факты ICTV – Выпуск 18:45 (21.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия планирует вернуть пленных моряков и политзаключенных. В СМИ уже появились детали и фамилии; старые танки Т-64 начали обновлять на львовском заводе. Как усовершенствуют боевые машины; на Волыни схватки через янтарь. Крестьяне не допускают одно из предприятий к добыче – потому что не верят в подлинность разрешений; Германия против возвращения России к большой семерке; Украина делает бизнес на рапанах; после трагического пожара в Одессе – Факты проверили безопасность в киевских гостиницах.

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