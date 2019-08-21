Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія планує повернути полонених моряків та політв’язнів. У ЗМІ вже з’явились деталі і прізвища; старі танки Т-64 почали оновлювати на львівському заводі. Як вдосконалять бойові машини; на Волині сутички через бурштин. Селяни не допускають одне з підприємств до видобування – бо не вірять у справжність дозволів; Німеччина проти повернення Росії до великої сімки; Україна робить бізнес на рапанах; після трагічної пожежі в Одесі – Факти перевірили безпеку в київських готелях.

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