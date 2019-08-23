Факты ICTV – Выпуск 18:45 (23.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уважение в кубе, защита прав и принятия законов обещает ветеранам президент. Дальнейшие шаги власти он озвучил на форуме; новая Верховная Рада наконец согласовала план работы на 29 августа и назначила временное руководство; особая атмосфера памяти. Во Львове открыли крупнейший мемориал героям Небесной сотни.

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