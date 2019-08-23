Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: повагу у кубі, захист прав та ухвалення законів обіцяє ветеранам президент. Подальші кроки влади він озвучив на форумі; нова Верховна Рада нарешті узгодила план роботи на 29 серпня і призначила тимчасове керівництво; особлива атмосфера пам’яті. У Львові відкрили найбільший меморіал героям Небесної сотні.

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