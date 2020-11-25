Факты ICTV — Выпуск 18:45 (25.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество новых больных за сутки снова растет, Украина сейчас третья в Европе по скорости распространения коронавируса; Владимир Зеленский заявил, что Украина будет просить кредит на преодоление последствий пандемии; российский снайпер застрелил жителя Фастова Вячеслава Минкина; в Нидерландах очередное заседание суда по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году пассажирском рейсе МН17.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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