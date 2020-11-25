Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість нових хворих за добу знову зростає, Україна нині третя у Європі за швидкістю поширення коронавірусу; Володимир Зеленський заявив, що Україна проситиме кредит на подолання наслідків пандемії; російський снайпер застрелив жителя Фастова В’ячеслава Мінкіна; в Нідерландах чергове засідання суду у справі про збиття над Донбасом 2014 року пасажирського рейсу МН17.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.