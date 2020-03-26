Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна, карантин. Тиждень другий: 162 хворих, 43 поставили діагноз коронавірус останньої доби; за 10 днів через західний кордон повернулось в Україну 13 тис. заробітчан, всі вони обіцяють самоізолюватись на 2 тижні. та дотримання цієї обіцянки ніхто не перевіряє; США виділяють 2 трлн доларів на допомогу американцям і бізнесу через пандемію; навчальний рік для українських школярів може завершитись 1 липня; місяць тому додому спецрейсом доправили українців з китайського Уханя, у Фактах ексклюзивне інтерв’ю з одним із членів екіпажу скандального рейсу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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