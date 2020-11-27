Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: власть рассматривает несколько вариантов усиления карантинных ограничений; российские боевики обстреляли украинские опорные пункты у Авдеевки, Опытного, Шумов и Водяного; в мире уже 61,5 млн случаев заболевания коронавирусом; в Днепре завершился третий сезон обучения мехатронике.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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