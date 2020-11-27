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Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: влада розглядає кілька варіантів посилення карантинних обмежень; російські бойовики обстріляли українські опорні пункти біля Авдіївки, Опитного, Шумів та Водяного; у світі вже 61,5 млн випадків захворювання на коронавірус; у Дніпрі завершився третій сезон навчання мехатроніці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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