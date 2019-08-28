Факты ICTV – Выпуск 18:45 (28.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Раису Богатыреву арестовали на 2 месяца; на большие экраны Украины выходит художественный фильм «Иловайск 2014. Батальон Донбасс»; Кирилла Вышинского выпустили из СИЗО под личное обязательство.

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