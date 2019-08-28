Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Раїсу Богатирьову заарештували на 2 місяці; на великі екрани України виходить художній фільм «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас»; Кирила Вишинського випустили з СІЗО під особисте зобов’язання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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