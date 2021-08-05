Факты ICTV — Выпуск 21:10 (05.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Беларуси строят лагерь для политзаключенных; вертолетом медицинской авиации тяжелобольного 6-месячного мальчика доставили из Ровенской области в Киев; третье серебро для Украины завоевала каратистка Анжелика Терлюга; в Украине официально подтверждено 147 случаев инфицирования коронавирусом штамма Дельта.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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