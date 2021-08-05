Факти ICTV – Випуск 21:10 (05.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Білорусі будують табір для політв’язнів; гелікоптером медичної авіації важкохворого 6-місячного хлопчика доправили з Рівненської області до Києва; третє срібло для України виборола каратистка Анжеліка Терлюга; в Україні офіційно підтверджено 147 випадків інфікування коронавірусом штаму Дельта.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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