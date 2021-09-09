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Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 21:10 (09.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российско-оккупационные войска вновь активизировались, украинские армейцы оттачивают мастерство на передовой и боевых стрельбах; мораторий на третью прививку до конца текущего года предлагает ввести ВОЗ; в Киеве открылась Ялтинская европейская стратегия; сразу три пары наших балльников одержали победу на наиболее авторитетном и престижном международном фестивале по спортивно-бальным танцам.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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