Факти ICTV – Випуск 21:10 (09.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російсько-окупаційні війська знову активізувалися, українські армійці відточують майстерність на передовій та бойових стрільбах; мораторій на третє щеплення до кінця поточного року пропонує запровадити ВООЗ; у Києві відкрилася Ялтинська європейська стратегія; одразу три пари наших бальників здобули перемогу на найбільш авторитетному та престижному міжнародному фестивалі зі спортивно-бальних танців.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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