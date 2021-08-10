Факты ICTV — Выпуск 21:10 (10.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Владимир Талашко опровергает обвинения в сексуальных домогательствах; в США госпитализация детей увеличилась на 300-400%; на передовой ранены трое военных; электричество резко подорожало; в Украину привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика; ко Дню Независимости Украины выпустили новые памятные монеты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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