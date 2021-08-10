Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Володимир Талашко спростовує звинувачення в сексуальних домаганнях; у США госпіталізація дітей збільшилась на 300-400%; на передовій поранені троє військових; електрика різко здорожчала; до України привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика; до Дня Незалежності України випустили нові пам’ятні монети.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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