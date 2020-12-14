Факты ICTV — Выпуск 21:10 (14.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые карантинные ограничения будут действовать в Украине с 19 декабря; День ликвидатора аварии на ЧАЭС; как оформить помощь для предпринимателей и получить 8 тыс. грн от правительства; расследователи назвали имена сотрудников ФСБ, которые следили за Алексеем Навальным в день его отравления.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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