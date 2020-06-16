Факты ICTV — Выпуск 21:10 (16.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус распространяется по Украине бешеными темпами, будет ли усиление санитарных норм; без перерыва и выходных работают и медики в США, многим из них сейчас нужна и психологическая помощь из-за большого количества смертей, свидетелями которых были медработники; какое значение имеют ИФА-тесты и где и за сколько их можно сделать.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.