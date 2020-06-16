Факти ICTV – Випуск 21:10 (16.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус шириться Україною шаленими темпами, чи буде посилення санітарних норм; без перерви і вихідних працюють і медики в США, багатьом з них нині потрібна і психологічна допомога, через велику кількість смертей, свідками яких були медпрацівники; яке значення мають ІФА-тести та де і за скільки їх можна зробити.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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