Факты ICTV – Выпуск 21:10 (17.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Нафтогаз будет судится с Кремлем. Требует отдать 8 млрд долларов за захваченные активы в Крыму; пленных помпезно встретили – и фактически забыли. Власть до сих пор не выплатила людям обещанных денег.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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