Факты ICTV – Выпуск 21:10 (20.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: автобусы с эвакуированными заехали в санаторий в Новых Санжарах, жители забросали их камнями; в Минздраве объяснили, почему выбрали санаторий в Новых Санжарах; как другие страны эвакуировали своих граждан из Уханя.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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