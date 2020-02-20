Факти ICTV – Випуск 21:10 (20.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: автобуси з евакуйованими заїхали в санаторій у Нових Санжарах, мешканці закидали їх камінням; у МОЗ пояснили, чому обрали санаторій у Нових Санжарах; як інші країни евакуйовували своїх громадян із Уханя.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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