Факты ICTV – Выпуск 21:10 (22.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Канада, Великобритания, Германия и Франция против возвращения России к большой семерки. Зеленский же озвучил условия; сэкономить на газе до 25%. Нафтогаз предлагает украинцам купить голубое топливо на зиму по летней цене; в Кропивницком из автомата обстреляли кафе. Убит адвокат и мужчина, который с ним общался.

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