Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Канада, Британія, Німеччина і Франція проти повернення Росії до великої сімки. Зеленський же озвучив умови; заощадити на газі до 25%. Нафтогаз пропонує українцям купити блакитне паливо на зиму за літньою ціною; у Кропивницькому з автомата обстріляли кафе. Вбито адвоката і чоловіка, який з ним спілкувався.

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