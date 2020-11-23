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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (23.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак вернулись к работе в обычном режиме, они оба уже выздоровели от коронавируса; украинцев начали наказывать за отсутствие масок; в одиннадцати городах страны завершился второй тур местных выборов; глава Белорусской автокефальной церкви архиепископ Святослав наложил на Александра Лукашенко анафему.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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