Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак повернулися до роботи у звичному режимі, вони обидва вже одужали від коронавірусу; українців нарешті почали карати за відсутність масок; в одинадцяти містах країни завершився другий тур місцевих виборів; очільник Білоруської автокефальної церкви архієпископ Святослав наклав на Олександра Лукашенка анафему.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 18:45 (23.11.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (23.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.11.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (23.11.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (23.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.11.2020)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка