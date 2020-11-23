Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак повернулися до роботи у звичному режимі, вони обидва вже одужали від коронавірусу; українців нарешті почали карати за відсутність масок; в одинадцяти містах країни завершився другий тур місцевих виборів; очільник Білоруської автокефальної церкви архієпископ Святослав наклав на Олександра Лукашенка анафему.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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