Факты ICTV — Выпуск 21:10 (26.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинские чиновники все чаще говорят о возможности внедрения полного локдауна; предприниматели, которые могут потерять бизнес и наемные работники, которые останутся без работы – могут претендовать на 8 тыс. грн материальной помощи; боевики нарушили режим тишины, в районе Марьинки били из крупнокалиберного пулемета.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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