Факти ICTV – Випуск 21:10 (26.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські чиновники дедалі частіше кажуть про можливість впровадження повного локдауну; підприємці, які можуть втратити бізнес та наймані працівники, котрі залишаться без роботи – претендуватимуть на 8 тис. грн матеріальної допомоги; бойовики порушили режим тиші, у районі Мар’їнки били з великокаліберного кулемета.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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