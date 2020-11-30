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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (30.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Офисе президента обсуждают даты введения карантина; криминалитет проник в медицинскую отрасль Италии; семь лет после разгона Януковичем мирного митинга студентов; возле Мариуполя продолжается разминирование под пулями; сколько налогов платят украинцы и куда идут эти деньги; буллинг в частной школе в Днепре.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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