Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.11.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Офісі президента обговорюють дати запровадження карантину; криміналітет проник у медичну галузь Італії; сім років після розгону Януковичем мирного мітингу студентів; біля Маріуполя триває розмінування під кулями; скільки податків платять українці і куди йдуть ці гроші; булінг у приватній школі в Дніпрі.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2020-11-30
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