Факты ICTV – Выпуск 6:45 (19.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украину впервые за 20 лет прибыл премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху; Германия готова к Брекзиту без договоренностей; рекордное количество протестующих вышло накануне на улицы Гонконга, по данным организаторов, участие в акции приняли 1,7 миллиона человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.