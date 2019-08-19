Факти ICTV – Випуск 6:45 (19.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україну вперше за 20 років прибув прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу; Німеччина готова до Брекзіту без домовленостей; рекордна кількість протестувальників вийшла напередодні на вулиці Гонконгу, за даними організаторів, участь в акції взяли 1,7 мільйона людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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