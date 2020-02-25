Факты ICTV – Выпуск 6:45 (25.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: людям, которые будут ехать из Италии в Украину, с 25 февраля на границе будут измерять температуру; в Украине возобновят должность главного санитарного врача; в Киеве маршрутка с пассажирами въехала в грузовик.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.