Факти ICTV – Випуск 6:45 (25.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: людям, які їхатимуть з Італії в Україну, від 25 лютого на кордоні мірятимуть температуру; в Україні відновлять посаду головного санітарного лікаря; у Києві маршрутка з пасажирами в’їхала у вантажівку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.