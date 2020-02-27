Факты ICTV – Выпуск 6:45 (27.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в украинки в Италии врачи подтвердили коронавирус, это первое заражение среди украинцев, об этом сообщил мэр региона Монтано-Антилия; в СНБО сделали прогноз относительно возможного распространения коронавируса в Украине и выделили группы риска; Россия с момента аннексии Крыма незаконно добыла на полуострове более 10 млрд кубометров газа.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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