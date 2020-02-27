Факти ICTV – Випуск 6:45 (27.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в українки в Італії лікарі підтвердили коронавірус, це перше зараження серед українців, про це повідомив мер регіону Монтано-Антілія; у РНБО зробили прогноз щодо можливого поширення коронавірусу в Україні та виділили групи ризику; Росія з моменту анексії Криму незаконно видобула на півострові понад 10 млрд кубометрів газу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.