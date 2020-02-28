Факты ICTV – Выпуск 6:45 (28.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина готова эвакуировать своих граждан из Италии из-за коронавируса, который там бурлит; сутки на Востоке Украины прошли не спокойно, один украинский воин погиб, еще один – ранен; Владимир Зеленский своим указом утвердил государственный оборонный заказ, который ранее приняли в СНБО.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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