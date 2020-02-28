Факти ICTV – Випуск 6:45 (28.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна готова евакуювати своїх громадян з Італії через коронавірус, що там вирує; доба на Сході України минула не спокійно, один український воїн загинув, ще один – поранений; Володимир Зеленський своїм указом затвердив державне оборонне замовлення, яке раніше ухвалили в РНБО.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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