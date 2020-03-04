Факты ICTV – Выпуск 7:15 (04.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Сирии от рук российско-асадовских военных снова погибают гражданские; британский премьер Борис Джонсон сообщил, что летом уйдет в декретный отпуск; в Черновцах жена больного на коронавирус мужчины согласилась на добровольную обсервацию.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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