Факти ICTV – Випуск 7:15 (04.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Сирії від рук російсько-асадівських військових знову гинуть цивільні; британський прем’єр Борис Джонсон повідомив, що влітку піде у декретну відпустку; у Чернівцях дружина хворого на коронавірус чоловіка погодилась на добровільну обсервацію.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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